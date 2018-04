Roma, 13 apr. - L`affermazione di Silvio Berlusconi sulla mancanza di democrazia da parte del movimento Cinque Stelle, "io non la condivido. Ma non la condivido oggi così come non l`ho condivisa in passato. Non è giusto dire che il movimento Cinque Stelle è il male assoluto così come non è giusto dire che Berlusconi è il male assoluto. Il movimento Cinque Stelle non è un pericolo per la democrazia, lo dico ora e l`ho detto anche in passato". Lo ha detto il leghista Nicola Molteni ad Agorà.