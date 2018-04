Cnh, Marchionne: mercato in crescita, avanti con investimenti

Amsterdam, 13 apr. - Il mercato globale cresce e Cnh Industrial continuerà a fare investimenti. Lo ha detto il presidente Sergio Marchionne all'assemblea degli azionisti sul bilancio 2017. "Il mercato mondiale - ha sottolineato - mostra segni di una domanda in crescita per i nostri prodotti e i nostri servizi. Guardando avanti, continueremo ad adattare le nostre strategie commerciali per assicurare una risposta efficace alle esigenze dei nostri clienti".

"In tutti i nostri settori di business - ha aggiunto Marchionne - stiamo continuando a investire nelle tecnologie che assicurano il nostro futuro, rafforzando ulteriormente il capitale del gruppo".