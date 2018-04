Siria, Salvini: noi e Usa alleati ma Trump è un problema

Roma, 13 apr. - "Condivido le scelte di Gentiloni. Mi permetto di dire che le sanzioni contro la Russia sono un`idiozia. Un presidente degli Stati uniti che tweetta sorridendo sul fatto che arrivano missili belli, nuovi e intelligenti è un problema e ha un problema. Gli Stati uniti sono un alleato storico con cui si può ridiscutere. Il nemico non è Putin ma il terrorismo islamico. Non voglio che l`Italia usi un solo missile per portare democrazia in giro così a caso". Così Matteo Salvini, senatore della Lega a Radio anch`io.