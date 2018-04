A Spaxs 91,4% Banca Interprovinciale, Passera: si entra nel vivo

Roma, 13 apr. - Spaxs, società di scopo fondata da Corrado Passera e quotata sul mercato alternativo di Piazza Affari (Aim), ha sottoscritto un accordo finalizzato alla realizzazione della Business Combination con Banca Interprovinciale, istituto bancario attivo dal 2009 nel segmento delle Pmi con un totale attivo di circa 1 miliardo di euro e un patrimonio netto di circa 60 milioni di euro.

L`obiettivo di Spaxs, si legge in una nota, "è di essere pronta ad operare anche nei nuovi segmenti di mercato nei quali intende inserirsi già a partire dalla seconda metà dell`anno in corso. Il progetto imprenditoriale di Spaxs prevede la creazione di una banca innovativa dedicata al segmento delle Pmi con potenziale, attiva nel mercato dei non-performing loans e nell`offerta di servizi bancari ad alto tasso di digitalizzazione per famiglie e imprese".

L`accordo prevede l`acquisizione di una percentuale pari a circa il 91,4% del capitale sociale di Banca Interprovinciale per un controvalore complessivo di circa 51,2 milioni di euro, corrispondenti a una valorizzazione del 100% di Banca Interprovinciale pari a circa 56 milioni di euro.

"Con l`operazione annunciata oggi Spaxs entra, in soli due mesi, nel vivo del progetto imprenditoriale per cui è nata e di cui l`acquisizione di Banca Interprovinciale rappresenta un primo importante tassello. Siamo pronti - una volta ottenute le necessarie autorizzazioni - a sottoporre ai nostri azionisti quella che riteniamo rappresenti la migliore opportunità per costruire una banca fortemente innovativa, specializzata nel sostenere le Pmi italiane", ha affermato il presidente esecutivo Corrado Passera.