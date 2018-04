Cnh, Marchionne: nel 2017 risultati solidi, strategia vincente

Amsterdam, 13 apr. - Cnh Industrial nel 2017 ha ottenuto "risultati solidi" che dimostrano la bontà della strategia adottata per portare il gruppo tra le aziende leader nei diversi settori di attività. Lo ha affermato il presidente Sergio Marchionne aprendo l'assemblea degli azionisti sul bilancio annuale. "I solidi risultati che abbiamo raggiunto nel 2017 - ha sottolineato Marchionne - sono una dimostrazione dell'impegno di tutti nel realizzare una strategia indirizzata a posizionare Cnh Industrial tra i leader in ogni settore industriale in cui competiamo".