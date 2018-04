Somalia, bomba nello stadio durante partita: 5 spettatori morti

Roma, 13 apr. - E' di almeno 5 moti e 12 feriti il bilancio delle vittime dell'esplosione di una bomba in uno stadio nel Sud della Somalia durante lo svolgimento di una partita di calcio. Lo ha detto la polizia come ha riportato la tv satellitare al Jazeera.

Secondo la polizia l'esplosione è avvenuta nella città-porto Balawa nella regione del Basso Scebeli nel sud del Paese. Un agente della polizia, citato dall'emittente panaraba, non ha escluso che l'attentato sia opera del movimento islamista al Shabab. Sembra, secondo il poliziotto, che la bomba "sia stata detonata a distanza" per uccidere dei responsabili governativi che al momento dell'esplosione "non erano presenti sugli spalti".