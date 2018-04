Roma, 13 apr. - Mercoledì scorso diversi media libici hanno riferito che Haftar dopo aver avuto un ictus era stato trasferito in Giordania, prima di volare in Francia.

Ieri, citato dal sito libico Libya Alaan, il presidente del parlamento di Tobruk che appoggia Haftar, Aqilah Saleh, ha detto di aver parlato con il generale sugli sviluppi della situazione in Libia mettendo in guardia dalle "voci che alcuni mettono in giro sulle sue condizioni di salute".