Siria, May e Trump: impedire a Assad di usare ancora armi chimiche

Roma, 13 apr. - "Il regime di Assad ha stabilito un modello di comportamento pericoloso in relazione all'uso di armi chimiche" e il presidente Usa Donald Trump e la premier britannica Theresa May "sono concordi che sia vitale impedire ad Assad di usare nuovamente" questo tipo di armi. E' quanto riferito da Downing Street dopo la conversazione telefonica Washington-Londra sulla Siria, che rispecchia quanto deciso dal governo britannico nel meeting d'urgenza convocato da May, scrive l'Independent.

Nel corso della riunione durata due ore, in cui tutti i ministri hanno parlato, la premier ha dichiarato che l'incidente di Douma è stato "un atto scioccante e barbaro", "un ulteriore esempio dell'erosione del diritto internazionale sull'uso di armi chimiche" e "in seguito all'incontro - si legge nel report finale - e alla discussione con il contributo di tutti i membri presenti, il governo concorda che sia vitale che l'impiego di armi chimiche non resti impunito".