Ultimatum presidente Ecuador a Farc: prove che ostaggi siano vivi

Quito, 13 apr. - Il presidente dell'Ecuador Lenin Moreno ha dato un ultimatum di 12 ore ai ribelli colombiani delle Farc che hanno rapito tre giornalisti per dimostrare che gli ostaggi siano ancora vivi, altrimenti ci sarà una risposta determinata.

Il governo ecuadoregno ha ricevuto ieri foto dei tre reporter, attraverso la tv colombiana RCN, in cui sembrava che fossero morti. Moreno ha risposto che se il governo di Quito non avrà prove che siano vivi "non esiterà a punire questi trasgressori dei diritti umani".

Il giornalista Javier Ortega, 32 anni, il fotografo Paul Rivas, 45, e il loro autista Efrain Segarra, 60, sono stati rapiti dalla guerriglia Farc il 26 marzo al confine tra Ecuador e Colombia. Il 3 aprile la tv RCN aveva mostrato un video di 23 secondo in cui si vedevano gli ostaggi in catene e legati all'altezza del collo. Uno degli ostaggi chiedeva a Moreno di "raggiungere un accordo per liberarli".

