Russiagate, per Trump forse niente interrogatorio con Mueller -2

New York, 13 apr. - Fino a poche ore prima, riferisce Nbc News, i legali di Trump stavano definendo i dettagli dell'interrogatorio, inclusa la sua tempistica e la sua durata. Pare che quei legali volessero che la sessione di domande e risposte durasse solo qualche ora; tra le loro richieste, c'era anche la consegna da parte di Mueller di un rapporto nei tre-quattro mesi successivi all'interrogatorio.

L'indiscrezione di Nbc News è arrivata qualche ora dopo un tweet in cui Trump si era vantato dell'approccio "disciplinato e cooperativo" nei confronti di Mueller insinuando che i Clinton non si erano comportati così. "Ho piena fiducia in Ty Cobb, il mio avvocato speciale, e sono stato aggiornato su ogni fase di questo iter", aveva scritto Trump nello stesso tweet.