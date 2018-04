Usa, l'algoritmo di YouTube aiuta gli estremisti di destra -2

New York, 13 apr. - Una fonte interna a YouTube ha detto a BuzzFeed che l'algoritmo tende a consigliare canali di estrema destra anche a chi fa ricerche politiche mainstream.

Per condurre la loro ricerca, Kaiser e Rauchfleisch hanno iniziato con una serie iniziale di 1.356 canali YouTube tradizionali, sia liberal che conservatori, e quelli gestiti da partiti politici.

Quindi, hanno analizzato i suggerimenti consigliati da quei canali aggiungendo altri 2.977 canali. Ciò ha creato un set di dati iniziale di 4.333 canali. Per esempio, continua BuzzFeed, partendo da un canale mainstream come TEDx in soli tre passaggi i due ricercatori sono finiti sulla pagina YouTube di Jones.