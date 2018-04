Usa, l'algoritmo di YouTube aiuta gli estremisti di destra

New York, 13 apr. - L'algoritmo che gestisce le raccomandazioni dei canali di YouTube ha aiutato a "unire l'estrema destra" sulla piattaforma e a promuovere canali che diffondono teorie del complotto. Come scrive BuzzFeed News lo rivela una nuova ricerca svolta da Jonas Kaiser e Adrian Rauchfleisch dal titolo "Unite the Right? How YouTube`s Recommendation Algorithm Connects the U.S. Far-Right". Si tratta della prima ricerca su come la piattaforma di Google consiglia automaticamente a quali canali iscriversi o visitare.

I due ricercatori sostengono che YouTube spinga le persone sui canali più estremi, come Infowars di Alex Jones, esponente dell'Alt Right americana e del complottismo. Allo stesso tempo Kaiser e Rauchfleisch hanno scoperto che il network dei canali di destra sulla piattaforma di video in streaming è molto più grande e diffuso di quello della sinistra e dell'estrema sinistra.

(Segue)