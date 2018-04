Siria, Casa Bianca: "Trump non ha preso nessuna decisione finale"

Washington, 13 apr. - Il presidente americano Donald Trump non ha ancora preso una decisione sull'intervento militare in Siria. Ieri il capo della Casa Bianca ha avuto un incontro difficile con il team della sicurezza nazionale e poco dopo la fine della riunione con i rappresentanti del Pentagono e del governo la portavoce Sarah Sanders ha dichiarato che Trump continuerà a seguire le evoluzioni di intelligence e a discutere con gli alleati: "Nessuna decisione finale è stata presa", ha dichiarato aggiungendo che il presidente si sarebbe sentito con l'omologo francese Emmanuel Macron e con la premier britannica Theresa May.

Pià tardi un portavoce di Downing Street ha confermato che Trump e May hanno concordato in una telefonata di "continuare a lavorare insieme a stretto contatto su una risposta internazionale sulla Siria". I due leader "sono concordi che bisogna evitare che l'uso di armi chimiche non resti incontrastato e sulla necessità di evitare ulteriori utilizzi di armi chimiche da parte del regime di Assad".

(fonte afp)