Senato, interpellanze seduta 11 aprile: Castaldi e altri -13

Roma, 13 apr. - Si chiede di sapere:

se il Governo intenda sollecitare un approfondimento dell'istruttoria, a parere degli interpellanti condotta in maniera sommaria dalla Commissione, al fine di verificare l'assenza di infrazioni a carico dello Stato italiano;

quali iniziative intenda assumere per evitare il recupero dei contributi, situazione che potrebbe portare gravi ripercussioni all'economia locale;

se ritenga opportuno attivarsi con le istituzioni europee, e in particolare con la Commissione stessa, al fine di precisare ulteriormente la delicatezza della situazione del Centro Italia e l'assoluta necessità delle misure poste in essere per consentire la ripresa economica dell'Abruzzo;(Segue)