Senato, interpellanze seduta 11 aprile: Castaldi e altri -8

Roma, 13 apr. - La Commissione europea nel procedimento d'infrazione rimanda, in ogni caso, al Governo italiano la verifica dell'eventuale sovracompensazione in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ossia dei principi degli aiuti di Stato (soglia del 'de minimis'). Soltanto al termine di tale procedura potrà essere disposto il recupero, altrimenti non azionabile;

tra gli obiettivi del quadro di riferimento temporaneo dell'Unione europea per gli aiuti di Stato ('Temporary framework'), adottato a fine 2008, vi è quello di dare un sollievo temporaneo alle aziende con problemi di liquidità, attraverso sussidi circoscritti fino a un massimo di 500.000 euro per ogni impresa nel biennio 2009-2010 per far fronte alle difficoltà immediate;(Segue)