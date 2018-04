Senato, interpellanze seduta 11 aprile: Castaldi e altri -7

Roma, 13 apr. - La posizione della Commissione, inoltre, sembrerebbe non comprendere che l'entità dei danni e delle spese sostenute dalle aziende hanno portato anche al blocco dell'intera economia locale, che, ancora oggi, fa fatica a tornare ai livelli iniziali. L'intento delle misure non è stato dunque creare un vantaggio, ma garantire equità, consentendo ai soggetti che in questi delicati momenti sono in condizione di debolezza di ripartire, con conseguenze virtuose per l'intera economia sia locale che nazionale;

in tale frangente, la richiesta di recupero pieno dei contributi potrebbe dunque portare all'estromissione dal mercato delle imprese colpite dal sisma;(Segue)