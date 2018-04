Senato, interpellanze seduta 11 aprile: Castaldi e altri -6

Roma, 13 apr. - Considerato altresì che:

in risposta alla decisione di avvio del procedimento, già in data 11 gennaio 2013, le autorità italiane hanno tempestivamente trasmesso le necessarie osservazioni;

in particolare, alla presunta assenza di un nesso di causalità, l'Italia ha fatto presente la difficoltà di reperire dettagliatamente la documentazione capace di attestare la correlazione tra l'importo del danno subito e quello dell'aiuto. È incontrovertibile, tuttavia, come tale correlazione possa emergere dal fatto che in caso di calamità naturali di una tale entità tutte le imprese con sede nel territorio subiscono danni;(Segue)