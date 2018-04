Senato, interpellanze seduta 11 aprile: Castaldi e altri -5

Roma, 13 apr. - Per la Commissione, le misure in esame non sarebbero destinate, per loro stessa natura e considerato il relativo meccanismo di funzionamento, a escludere ogni forma di sovracompensazione dei danni, limitandosi a ovviare ai danni causati dalle calamità naturali;

si legge ancora nella decisione della Commissione che i regimi in questione non riporterebbero alcuna definizione di danno e non stabilirebbero alcun nesso tra l'aiuto e il danno subito a seguito delle calamità naturali;

pertanto, la Commissione ha stabilito che l'Italia provveda a recuperare dai beneficiari gli aiuti incompatibili concessi nel quadro del regime di aiuto di Stato, avendo violato l'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;(Segue)