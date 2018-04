Senato, interpellanze seduta 11 aprile: Castaldi e altri -4

Roma, 13 apr. - Le imprese locali beneficerebbero, pertanto, di un vantaggio economico capace di falsare o quantomeno minacciare la concorrenza;

con riferimento al concetto di calamità, la Commissione ha precisato che si può parlare di 'calamità naturali' a norma dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) nel caso in cui siano soddisfatte le seguenti condizioni: deve essere dimostrato che il danno per cui viene concessa la compensazione sia una conseguenza diretta della calamità naturale; l'aiuto deve solo ovviare al danno provocato dalla calamità naturale e non comportare una sovracompensazione del danno subito dai beneficiari;(Segue)