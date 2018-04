Senato, interpellanze seduta 11 aprile: Quagliariello e altri -12

Roma, 13 apr. - L'applicabilità della disciplina vigente all'interno del Temporary framework, come indicato dalla Commissione, sancisce che gli aiuti individuali concessi nel quadro delle misure in esame non costituiscano aiuti di Stato se soddisfano tutte le condizioni nel regolamento 'de minimis' applicabile nel periodo di riferimento;

nel caso in esame risulterebbe altresì applicabile anche l'istituto della 'franchigia', sulla scorta del quale il superamento della soglia di aiuto implica il recupero delle sole somme eccedenti la soglia stessa e non l'aiuto nella sua interezza, perseguendo l'indubbio scopo di rendere coerente il recupero dell'eccedenza con la finalità del 'de minimis',(Segue)