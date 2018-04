Senato, interpellanze seduta 11 aprile: Quagliariello e altri -10

Roma, 13 apr. - Tenuto conto che:

le norme di cui all'art. 33, comma 28, della legge n. 183 del 2011, lungi dall'introdurre nuove misure agevolative per far fronte alle conseguenze emergenziali del sisma del 2009, si iscrivono nell'ambito del complessivo sistema dispositivo, di natura fiscale e tributaria, adottato già a partire dal decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 (artt. 6, 8 e 10);

in particolare, la misura ivi prevista rappresenta una norma di chiusura delle misure di sospensione e differimento (delle imposte, dei contributi e dei premi assicurativi obbligatori) originariamente disposte e con esse configura un unico regime di agevolazione fiscale e contributiva riferibile al periodo tra aprile 2009 e giugno-dicembre 2010, fissando il termine decorrente dal gennaio 2012 come dies a quo per la restituzione (parziale) delle imposte e dei contributi dovuti e sospesi;(Segue)