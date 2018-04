Senato, interpellanze seduta 11 aprile: Quagliariello e altri -8

Roma, 13 apr. - La Commissione ha smentito, nell'ambito della decisione del 14 agosto 2015, che le fattispecie di cui ai paragrafi 2 e 3 fossero applicabili perché il regime fiscale e contributivo di favore non avrebbe previsto e definito esplicitamente alcun nesso tra l'aiuto messo a disposizione e il danno subito e perché i costi ammissibili al regime di vantaggio non sarebbero stati proporzionati al danno subito. La posizione della Commissione parrebbe non comprendere che i costi subiti da un territorio colpito da un sisma di una gravità pari a quello che ha interessato l'Abruzzo nel 2009 non sono computabili soltanto in danni materiali, bensì in danni immateriali derivanti dal blocco di un'intera economia e degli apparati istituzionali locali e dal grave fenomeno di spopolamento conseguente alla distruzione di interi paesi e comunità. (Segue)