Senato, interpellanze seduta 11 aprile: Quagliariello e altri -7

Roma, 13 apr. - Considerato altresì che:

nell'ambito di tale comunicazione, il Presidente del Consiglio dei ministri Monti, già commissario europeo alla concorrenza, qualificò le misure come compatibili con la disciplina europea degli aiuti di Stato alla luce dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), e paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. In sostanza, l'intervento venne classificato dalle autorità italiane tra gli 'aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali e ad agevolare lo sviluppo di talune regioni economiche'. Tale classificazione era motivata appunto dai gravi danni provocati dal sisma del 6 aprile e dal significativo calo di PIL che si era registrato nella regione abruzzese anche precedentemente, a partire dal 2008;(Segue)