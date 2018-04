Senato, interpellanze seduta 11 aprile: Quagliariello e altri -5

Roma, 13 apr. - Il Presidente del Consiglio dei ministri con proprio decreto 18 dicembre 2017 ha nominato il commissario straordinario per dare esecuzione, in tempi brevissimi, alle misure di cui alla decisione della Commissione del 14 agosto 2015 relativa alle agevolazioni fiscali e contributive connesse al terremoto che ha colpito l'Abruzzo nel 2009;

secondo quanto riportato nella stessa decisione, dal 1990 al 2012 l'organo esecutivo europeo non aveva inviato alcuna comunicazione precedente circa la presunta irregolarità delle misure a supporto dei territori colpiti dalle calamità precedentemente elencate e che, quindi, non sussisteva alcun precedente in materia;(Segue)