Deutsche Bank,S&P ipotizza bocciatura, con neo Ceo no cambiamenti

New York, 12 apr. - S&P Global Ratings ha messo sotto osservazione con implicazioni negative il rating "A-" su Deutsche Bank, che l'8 aprile scorso ha annunciato un nuovo amministratore delegato (Christian Sewing). Secondo l'agenzia di rating, il cambio al vertice porterà a un "aggiustamento della strategia esistente o al modo in cui è messa in pratica" ma S&P "non si aspetta al momento un cambiamento radicale".

S&P conta di prendere una decisione sul rating al più tardi entro la fine di maggio, aspettandosi nel frattempo ulteriori dettagli sulla strategia della banca tedesca. La mossa dell'agenzia riflette il fatto che il gruppo "potrebbe essere soggetto a una ristrutturazione più lunga e/o significativamente più costosa di quando attualmente atteso".