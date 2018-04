NASA TV HD e NASA TV Ultra HD trasmessi dai satelliti Eutelsat

Roma, 12 apr. - Eutelsat Communications, uno dei principali operatori satellitari al mondo, ha annunciato oggi che i canali NASA in Alta Definizione (NTV-3) e in Ultra Alta Definizione (NTV-4) vengono trasmessi per la prima volta in chiaro attraverso i suoi satelliti in Europa, Medio Oriente, Nord Africa e Africa Sub-Sahariana.

I telespettatori delle regioni interessate potranno godere delle spettacolari immagini del programma spaziale statunitense, che comprende la copertura dei lanci, la vita a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, vedute della Terra dallo spazio, esplorazioni dello spazio profondo, il sistema solare, Marte, repliche di classici NASA come il programma Apollo e documentari sugli ultimi progetti di Ricerca & Sviluppo della NASA.

NASA TV HD viene trasmesso in chiaro da HOTBIRD - popolare posizione orbitale Eutelsat a 13°Est - per il pubblico TV d`Europa, Medio Oriente e Nord Africa e tramite la posizione video a 7°Est per i telespettatori dell`Africa Sub-Sahariana.

NASA TV Ultra HD viene distribuito dalle stesse posizioni video HOTBIRD e 7°Est, nonché dalla piattaforma FRANSAT TV, trasmessa via EUTELSAT 5 West A, per gli abbonati dotati di un set TV Ultra HD compatibile. Il canale, prodotto da Harmonic, sfrutta le più innovative tecnologie di elaborazione e distribuzione Ultra HD permettendo una risoluzione dell`immagine quattro volte superiore allo standard HD.

Eutelsat è il primo operatore satellitare che rende accessibili i canali NASA ad una base di audience vasta e in forte crescita tra Europa, Medio Oriente, Nord Africa e Africa Sub-Sahariana. Offrendo un`esperienza visiva senza eguali, l`aggiunta del canale NASA TV UHD sottolinea la continua espansione dei contenuti Ultra HD trasmessi attraverso la flotta dei satelliti Eutelsat.