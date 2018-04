UniCredit, Beretta guiderà Affari Istituzionali e Fondazione

Milano, 12 apr. - Maurizio Beretta, Responsabile Identity & Communications del gruppo UniCredit dal 2011, è stato promosso responsabile Institutional Affairs & Sustainability e presidente delle Fondazioni oggi unite in UniCredit Foundation. Il suo precedente incarico sarà assunto da Max Hohenberg, che entrerà in UniCredit a fine maggio come nuovo responsabile Identity & Communications del gruppo. Lo ha riferito l'istituto in un comunicato.

La nuova struttura di Institutional Affairs & Sustainability, guidata da Beretta, si occuperà della gestione dei rapporti con controparti istituzionali e opinion leader, nonché delle iniziative di Sostenibilità e responsabilità sociale d'impresa, delle attività di Social Impact Banking, della Fondazione UniCredit, delle Sponsorizzazioni culturali e Donazioni. Beretta continuerà a riportare al Ceo Jean Pierre Mustier e rimane un invitato permanente del comitato di gestione esecutiva del Gruppo. Anche Hohenberg - già partner presso CNC Communications, la principale società di consulenza di comunicazione internazionale tedesca e responsabile delle attività austriache di CNC - lavorerà a diretto riporto del Ceo Mustier e diventerà un invitato permanente del comitato di gestione esecutiva del gruppo.