Alfano: agroalimentare settore eccellenza che genera innovazione -2

Roma, 12 apr. - L`evento è moderato da Vincenzo De Luca, Direttore Generale per la promozione del Sistema Paese del MAECI, previsti anche gli interventi di Alan Rizzi, Sottosegretario alla presidenza della giunta regionale di Regione Lombardia, Diana Battaggia, Direttore UNIDO ITPO Italy, Giorgio Marrapodi, Direttore Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del MAECI, Marco Gualtieri, Presidente e Fondatore Seeds&Chips, Livia Pomodoro, Presidente Milan Center for Food Law and Policy, SAR Principessa Viktoria de Bourbon de Parme, promotore della partecipazione dei giovani agricoltori a Seeds&Chips, Francesco Loreto, Direttore DISBA - CNR, Massimiliano Costa, Direttore di ShareTheMeal, la prima applicazione sviluppata dal WFP per combattere il problema della fame nel mondo ed Harald Cosenza, CEO Robonica.

Giunto alla sua quarta edizione, Seeds&Chips è una vetrina dedicata a presentare espositori, soluzioni e talenti tecnologicamente all`avanguardia, provenienti da tutto il mondo, nel settore dell`agri-food. L`iniziativa, che rappresenta un seguito di Expo Milano 2015 ed è divenuta uno degli eventi di riferimento a livello mondiale nel settore, si propone di sostenere l`innovazione in campo agro-alimentare, creando un momento di incontro in cui coinvolgere i più rilevanti stakeholder delle filiere alimentari aumentando la comunicazione, anche attraverso piattaforme digitali, e avviando opportunità di scambio di conoscenze e collaborazioni.(Segue)