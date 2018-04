Alfano: agroalimentare settore eccellenza che genera innovazione

Roma, 12 apr. - "L`agroalimentare rappresenta per il nostro Paese un settore di eccellenza, che genera innovazione. Una tematica di grande rilievo per la politica estera italiana, al centro dello sviluppo sostenibile e inclusivo. Per tali ragioni, l`Italia prosegue nel suo impegno per la sicurezza alimentare e la lotta alla malnutrizione che ha avuto in Expo Milano 2015 un appuntamento di grande rilevanza internazionale". Così il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Angelino Alfano, presenta l`evento di lancio della prossima edizione di "Seeds & Chips - The Global Food Innovation Summit" (Milano, 7-10 maggio 2018), in programma oggi alla Farnesina.

"Anche attraverso iniziative strategiche come il 'Seeds and Chips, The Global Food Innovation Summit', condividiamo con la comunità internazionale la ricerca di soluzioni innovative sulle importanti tematiche legate all`alimentazione", aggiunge Alfano.(Segue)