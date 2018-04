Roma, 12 apr. - Euro poco mosso a 1,2330 dollari in serata. In un quadro contrastato di indicatori macroeconomici sui primi mesi del 2018, un esponente chiave della Bce, Bénoit Coeuré ha definito "appropriata" l'attuale linea espansiva di politica monetaria. Gli stimoli, ha spiegato durante un intervento a Parigi, restano necessari per favorire un ritorno dell'inflazione a livelli in linea con gli obiettivi dell'istituzione.