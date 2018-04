New York, 12 apr. - La Russia ha chiesto che il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite si riunisca domani per discutere della minaccia di un'azione militare degli Stati Uniti in Siria. Lo hanno indicato fonti diplomatiche.

La richiesta è stata sottoposta dopo che l'ambasciatore di Russia all'Onu, Vassily Nebenzia, ha dichiarato che la priorità è evitare i raid effettuati dagli Stati Uniti sulla Siria, che potrebbero sfociare in un pericoloso confronto tra Washington e Mosca.

(fonte AFP)