Pompeo: brutto rapporto con Russia per suo cattivo comportamento

New York, 12 apr. - Il rapporto negativo tra Stati Uniti e Russia è causato dal "cattivo comportamento" di Mosca. Lo ha detto Mike Pompeo nel corso della audizione al Congresso americano per la conferma della sua nomina a segretario di Stato.

Pompeo, repubblicano conservatore ed ex direttore della Cia, è stato scelto da Donald Trump per sostituire Rex Tillerson alla guida della diplomazia americana. Putin, ha continuato Pompeo, non ha ancora capito la lezione sulla intromissione della Russia nelle elezioni americane.