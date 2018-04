Estonia, carcere per due spie al servizio della Russia

Tallinn, 12 apr. - L'agenzia di sicurezza interna estone (Kapo) ha annunciato in un rapporto annuale che due spie che lavoravano per la Russia sono state arrestate e rinchiuse in carcere.

"Sospettato di complotto con uno stato straniero" e di "aver lavorato per il Gru (servizi di intelligence militari russi) per raccogliere informazioni su asset essenziali per la sicurezza nazionale e gli affari dello stato", Ilia Tikhanovski è stato arrestato il 10 dicembre, secondo il rapporto della Kapo. Nato in Estonia, impegnato nel settore informatico, è stato condannato il 3 aprile a quattro anni di reclusione.

A ottobre, un tribunale estone ha condannato a tre anni di reclusione Albert Provornikov - duplice nazionalità estone e russa - colpevole di aver lavorato per l'Fsb. "L'Fsb ha reclutato Provornikov per raccogliere le informazioni sui posti di polizia e delle guardia di frontiera" nel sud del Paese, ha scritto la Kapo.

(fonte AFP)