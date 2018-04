Siria, ambasciatore Mosca: priorità è evitare conflitto Russia-Usa

Mosca, 12 apr. - La priorità "è evitare il pericolo di una guerra". Lo ha affermato l'ambasciatore russo alle Nazioni Unite, Vassily Nebenzia, al termine di una riunione a porte chiuse dei quindici membri del Consiglio di Sicurezza dedicata alla Siria.

Interpellato per sapere se ci potesse essere una guerra tra Stati Uniti e Russia, il diplomatico di Mosca ha risposto: "Noi non possiamo escludere alcuna possibilità". La proposta svedese di una risoluzione per una missione di disarmo chimico in Siria non è stata affrontata nel corso della riunione.

Secondo fonti diplomatiche, questa proposta è stata respinta in particolare da Stati Uniti, Francia, Regno Unito e Olanda perchè non impone la creazione di un meccanismo d'inchiesta sui sospetti attacchi chimici a Douma. L'argomento della riunione è stato "la politica aggressiva di alcuni membri del Consiglio", ha dichiarato Nebenzia.

(fonte AFP)