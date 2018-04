Di Maio: soluzione in Siria non è militare ma diplomatica

Roma, 12 apr. - "Abbiamo espresso al presidente della Repubblica tutta la nostra preoccupazione sull'escalation siriana". Lo ha detto Luigi Di Maio, candidato premier e capodelegazione del Movimento 5 stelle nelle consultazioni al Quirinale, al termine del colloquio con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

"Crediamo - ha aggiunto - si debba fare il massimo di chiarezza sull'attacco di Douma ma al tempo stesso pensiamo che qualsiasi tipo di uso di armi chimiche sia intollerabile". L'esponente stellato ha sottolineato come "da candidato presidente del Consiglio" intende perseguire la linea illustrata e ribadita più volte in questi giorni: "Restare al fianco dei nostri alleati e consigliarli in un'ottica di pace".

"E' chiaro - ha sottolineato ancora Di Maio - che la fine del conflitto in Siria non sarà determinato dalle vittorie militari ma dalla diplomazia e da una soluzione politica".