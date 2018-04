Delrio: evitare interventi sporadici e unilaterali su Siria

Roma, 12 apr. - "La crisi in Siria che registra ulteriori e gravi fatti di guerra nei confronti dei civili richiede una ferma e decisa condanna da parte della comunità degli Stati. Si accertino le responsabilità utilizzando il diritto internazionale. Condividiamo e sosteniamo la posizione assunta dal Governo italiano di fedeltà chiara all'alleanza euro atlantica e di non partecipazione ad azioni militari in Siria riconfermando che per una soluzione stabile si dovrà lavorare con ulteriore determinazione ai tavoli negoziali delle Nazioni Unite evitando di ritenere risolutivi interventi sporadici e unilaterali". Lo dichiara il capogruppo del Pd alla Camera Graziano Delrio.