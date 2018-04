M.O.: Unesco, risoluzione sulla Palestina rinviata a ottobre

Gerusalemme, 12 apr. - Il Consiglio esecutivo dell'Unesco ha deciso per consenso di rinviare alla sua prossima sessione, in ottobre, due punti che riguardano "i territori arabi occupati" e "la Palestina occupata", questioni che tradizionalmente dividono l'organizzazione. È quanto si è appreso da quest'ultima.

"La decisione è stata presa in modo consensuale, senza votazione, a seguito di discussioni effettuate con la parte israeliana, palestinese, giordana, americana e con il sostegno dell'Ue" mentre "da anni ci sono votazioni che dividono il Consiglio esecutivo sulla questione sensibile del Medio Oriente, di Gerusalemme, della Palestina", si è rallegrata Audrey Azoulay, direttrice generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura.

"E' un modo che di procedere che non si verificava da molto tempo e ci apre ora prospettive per lavorare in modo collaborativo, cooperativo su questa questione sensibile", ha aggiunto. I due testi sono stati "approvati per acclamazione", ha aggiunto Azoulay.

(fonte AFP)