Di Maio: impossibile governo con M5S e Forza Italia

Roma, 12 apr. - Per superare lo stallo politico risultato dalle elezioni del 4 marzo "la soluzione investe Silvio Berlusconi, che dovrebbe mettersi di lato e consentire la partenza di un governo del cambiamento". Lo ha affermato il leader M5S Luigi Di Maio, parlando a giornalisti e telecamere a conclusione del colloquio della delegazione stellata con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

"Altrimenti se ci si ostina - ha aggiunto facendo riferimento alla posizione unitaria del centrodestra - l'unica risposta nostra è quella che abbiamo sempre dato: non riteniamo possibile governare con 5 stelle e Forza Italia. Non comprendiamo come si continui a chiedere questa apertura impossibile".

Ricordando di avere "dato due possibilità" di soluzione, cioè un governo col Pd o con la Lega, Di Maio ha concluso: "Lavoreremo per creare le condizioni per creare una maggioranza di governo ma con condizioni compatibili con i nostri valori e la nostra storia".