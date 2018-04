Di Maio: battutaccia Berlusconi contro M5S, centrodestra diviso

Roma, 12 apr. - "Prendiamo atto del fatto che oggi ancora una volta Matteo Salvini e la Lega ci stiano proponendo lo schema del centrodestra. Per noi è un ostacolo al governo del cambiamento ma è anche una coalizione nata esclusivamente per adattarsi alla legge elettorale, per vincere il maggior numero dei collegi". Lo ha detto il leader M5S Luigi Di Maio, parlando al Quirinale dopo il colloquio con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Quella di Salvini, ha oservato ancora Di Maio, "è una posizione che non comprendo. Si sta ostinando a propinare ancora la coalizione di centrodestra, tra l'altro una coalizione - lo avete visto oggi qui - che è tuttora divisa. Mentre il leader della Lega diceva a nome degli alleati di voler aprire, con una battutaccia Berlusconi ha dimostrato che il centrodestra stia sperando nel Pd, vista la battutaccia nei nostri confronti".