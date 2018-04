Tim, Cdm non esercita golden power con ingresso Cdp -2

Roma, 12 apr. - "Il Consiglio dei ministri - recita un comunicato diffuso da Palazzo Chigi - ha deliberato di non esercitare i poteri speciali e di consentire il decorso dei termini temporali in relazione all'operazione di acquisto di una partecipazione nel capitale sociale di Telecom Italia S.p.a., da parte di Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., notificata da quest'ultima in data 11 aprile 2018".

"Il Consiglio dei ministri - prosegue la nota - ha comunque raccomandato a Cassa depositi e prestiti S.p.a. di notificare ogni modifica che intervenga rispetto ai contenuti dell'operazione già notificata".