Foodora, Damiano: minimo salariale per evitare sfruttamento

Roma, 12 apr. - "La sentenza di Torino sui lavoratori Foodora richiama il tema, affrontato nel 2006, dei lavoratori dei call center che erano tutti assunti con il lavoro a progetto". Lo dichiara Cesare Damiano, del Partito democratico, per commentare la sentenza del Tribunale sui lavoratori Foodora.

"Da ministro del Lavoro - ricorda - con la circolare numero 17, stabilii che tutti i lavoratori in outbound (quelli che ricevono le telefonate), erano da considerarsi dipendenti, a termine o a tempo indeterminato, e non autonomi, in quanto vincolati da ritmi e da regole predeterminate dall'organizzazione del lavoro aziendale. Quella scelta portò a circa 30.000 stabilizzazioni e alla regolazione del settore dei call center, in precedenza definito un Far west. Il caso Foodora richiama le stesse problematiche: questi lavoratori-fattorini, che per i giudici non esistono, sono costantemente controllati attraverso un algoritmo aziendale che priva la loro attività di quei margini di autodeterminazione che sono propri del lavoro autonomo. Essere governati dal ritmo tradizionale della vecchia catena di montaggio o dal nuovo algoritmo delle piattaforme digitali, è la stessa cosa. Intanto, il primo provvedimento legislativo da adottare per proteggere chi ha un lavoro occasionale e non ha un contratto di lavoro di riferimento, com'è in questo caso, è quello di fissare un salario minimo per legge al fine di evitare anche il più bieco sfruttamento salariale".

"In campagna elettorale lo hanno proposto quasi tutti i partiti: di fronte alla sentenza di Torino, contro la quale bisogna ricorrere, è giunto il tempo di agire", concludere.