Rossi (Pd): no letture di parte su statuto, minoranze garantite

Roma, 12 apr. - "Lo Statuto del nostro partito non si presta a letture politiche di parte, ma semplicemente alla sua fedele interpretazione, che nei passaggi segnalati dagli ex parlamentari è molto chiara: l'assemblea è composta da 1.000 delegati e da 21 segretari regionali. Gli altri sono membri per funzione, i quali non possono votare la fiducia o la sfiducia al Segretario, come evidenziato dall'art. 4, comma 2 (con il suo richiamo all'articolo 3, comma 2)". Lo spiega in una nota Andrea Rossi, responsabile Organizzazione del Pd.

"I membri per funzione cessano e sono sostituiti - prosegue - nel momento in cui quest'ultima viene a mancare: è così per chi ha incarichi istituzionali o di governo, ed è così anche per i 100 componenti indicati in rappresentanza del gruppo parlamentare che, essendo cambiato, deve esprimere tali modifiche. Il dibattito sulla volontà di escludere gli ex parlamentari dall'Assemblea nazionale risulta fuorviante".

"La tutela delle minoranze e la rappresentatività delle diverse mozioni congressuali votate durante le primarie del 30 aprile 2017 - sottolinea ancora l'esponente Pd - sono dunque garantite, come previsto dallo Statuto, attraverso i 1.000 delegati all'Assemblea che rispecchiano le giuste proporzioni. La politica e l'impegno verso l'appuntamento del 21 aprile -a prescindere dal rispetto dello Statuto- deve essere quello, per tutti noi, di riconoscerci, rispettarci e contribuire insieme al rinnovamento del Partito Democratico".