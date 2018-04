Anzaldi (Pd): a Della Cananea inviata lista insulti M5s a Pd

Roma, 12 apr. - "Al prof. Giacinto Della Cananea, che Luigi Di Maio ha incaricato di valutare i programmi elettorali dei partiti non si sa bene per farne cosa, se non prendere ancora tempo per far passare le scadenze delle elezioni regionali, ho inviato la lista degli attacchi e insulti che in questi anni abbiamo ricevuto dal Movimento 5 stelle". Lo scrive su facebook il deputato del Partito democratico Michele Anzaldi.

"Si tratta solo - aggiunge - di una sintesi sommaria, rappresentativa ma certamente non esaustiva, affinché il professore abbia un quadro più chiaro e completo della situazione e delle persone con cui collabora. #senzadime".