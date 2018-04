Siria, Fi: no azioni militari nè uso basi senza risoluzione Onu

Roma, 12 apr. - "Per quanto riguarda la grave crisi in Siria, l'Italia non deve venir meno agli obblighi di lealtà nei confronti dell'Alleanza Atlantica e alle decisioni che vengano adottate collegialmente in ambito Nato senza assecondare azioni di carattere unilaterale". E "nessuna azione militare può essere intrapresa, neppure la concessione dell'utilizzo di basi aeree, senza una risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite che autorizzi l'uso della forza, ferma restando la nostra assoluta condanna dell'uso delle armi chimiche e la violenza indiscriminata nei confronti delle popolazioni civili". Lo afferma Forza Italia in una nota sulla crisi in Siria.

"Forza Italia - è la premessa - ribadisce il rispetto dei valori della democrazia e della salvaguardia dei diritti umani: questi valori sono alla base della partecipazione dell'Italia alle istituzioni internazionali e alle organizzazioni di difesa".

"Nonostante il mutato scenario internazionale, la via maestra per la risoluzione della crisi rimane lo 'spirito' di Pratica di Mare, quello spirito che, grazie al nostro impegno, ha portato allo storico riavvicinamento tra la Russia e l'Alleanza Atlantica, al quale non intendiamo rinunciare", conclude Forza Italia.