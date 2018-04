Salvini: condivisione nel centrodestra, fiducia in Mattarella

Roma, 12 apr. - "Abbiamo trovato una condivisione invidiabile e invidiata dalle altre forze politiche che stanno animatamente discutendo al loro interno": lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, prima di leggere il comunicato unitario del centrodestra al termine del colloquio al Quirinale con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

"Ci siamo recati dal capo dello Stato - ha iniziato la lettura il leader del Carroccio - per esprimere in modo ancora più forte la nostra unità di intenti e il sostegno al programma della coalizione che ha vinto le elezioni". Salvini ha espresso, anche a nome degli alleati, "grande fiducia nella saggezza e nell'equilibrio del capo dello Stato, al quale abbiamo proposto - ha sottolineato - l'urgenza di una serie di provvedimenti sui temi che interessano gli italiani e che il centrodestra ha posto al centro della sua campagna elettorale. Ricordiamo la riduzione delle tasse, il lavoro per i giovani, la riforma delle pensioni, la lotta alla povertà, il sostegno alle popolazioni terremotate, il contrasto alla criminalità, la ferma opposizione all'immigrazione clandestina, la riforma della giustizia, la liberazione dall'oppressione burocratica".