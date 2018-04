Armi chimiche, bozza risoluzione Svezia per missione disarmo Siria

Stoccolma, 12 apr. - La Svezia ha distribuito una bozza di risoluzione che prevede l'invio di una missione delle Nazioni Unite in Siria per togliere di mezzo le armi chimiche "una buona volta per tutte". Lo indica il testo ottenuto della France Presse.

Questa proposta è stata presentata prima dello svolgimento di una riunione a porte chiuse del Consiglio di Sicurezza, dedicato alla minaccia di un'azione militare contro la Siria, in rappresaglia a un sospetto attacco chimico sabato a Douma che ha provocato almeno 40 morti e la cui responsabilità è stata attribuita al regime di Damasco.

(fonte AFP)