Salvini: centrodestra contrario ad azioni unilaterali sulla Siria

Roma, 12 apr. - Tra le priorità di un ipotetico governo guidato dal centrodestra, ci sono "la pace e la sicurezza del Mediterraneo, in una fase preoccupante della politica internazionale". Lo ha sottolineato Matteo Salvini, leggendo davanti a giornalisti e telecamere presenti al Quirinale il comunicato unitario del centrodestra, al termine dell'incontro con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

"Per quanto riguarda la crisi in Siria - ha proseguito - pur ribadendo la nostra lealtà all'Alleanza atlantica, siamo fermamente contrari a qualsiasi azione unilaterale. Restiamo convinti che la via maestra di ogni crisi sia lo spirito di Pratica di Mare, dove con l'impegno dell'Italia si è prodotto un riavvicinamento fra la Russia e l'Occidente. Ci siamo riusciti in passato, posiamo riuscirci ancora".