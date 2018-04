Nuvola Lavazza, la nuova casa del caffè aperta sul mondo

Milano, 12 apr. - Ha un nome poetico come il quartiere in cui sorge la nuova sede globale di Lavazza a Torino. La Nuvola nel quartiere Aurora è un moderno esempio di rigenerazione urbana nella città della Mole, dove 123 anni fa nacque Lavazza. Dalla drogheria di via Tommaso 10, dove nel 1895 Luigi diede il via a questa avventura imprenditoriale, la Nuvola Lavazza dista poco più di un chilometro, ma nel frattempo l'azienda torinese è cresciuta fino a diventare una multinazionale che lavora in oltre 90 Paesi in tutti i continenti e che pure ha scelto di mantenere a Torino "le radici".

In una sala gremita di gente - in prima fila la famiglia Lavazza insieme al "golden team", la squadra che ha lavorato alla realizzazione di questo progetto - è stato tagliato il nastro della nuova casa dell'azienda, a dieci anni esatti dalla decisione di realizzare il nuovo centro polifunzionale nell'area dismessa dell'ex Centrale eltettrica. Un investimento di oltre 120 milioni di euro, per il gruppo, che ha permesso di dare vita al progetto firmato da Cino Zucchi, sotto il cui tetto convivono molte anime: la sede dell'azienda, accanto al museo, a un ristorante d'autore (Condividere, che aprirà l'8 giugno) che fa il paio con il bistrot aperto ai dipendenti quanto ai visitatori, fino a un'area archeologica nella piazza aperta alla città dove è possibile ammirare i resti di una basilica paleocristiana.

Tutto l'edificio è in un rapporto osmotico con la città, aperto ad accogliere turisti e cittadini, con cui condividere le "radici del futuro", come recita il claim scelto dall'azienda. "La Nuvola Lavazza contiene la nostra memoria e il nostro futuro, nasce nel quartiere che è stato teatro del nostro sviluppo industriale - ha detto dal palco il presidente, Alberto Lavazza - In questi anni siamo cambiati molto, ma abbiamo avuto la forza di mantenere continuità. La nostra passione da sempre è il caffè, siamo rimasti la stessa famiglia, siamo rimasti nella stessa città con cui abbiamo condiviso la nostra crescita e vogliamo condividere il nostro futuro". Ora "dopo anni di idee, progetti e di impegno incessante un sogno diventa realtà - ha concluso - La Nuvola Lavazza si apre al quartiere Aurora, a Torino, all'Italia, al mondo".

Lavazza nel 2017 ha portato a casa un fatturato di 2 miliardi di euro, di cui oltre un 63% in export, e 27 miliardi di tazzine di caffè bevute in giro per il mondo. "Noi siamo un gruppo multimarca specializzato nel caffè che aspira a essere un gruppo globale - ha - sottolineato il vicepresidente Giuseppe Lavazza -Abbiamo fortemente voluto che la Nuvola nascesse a Torino, questo quartiere ci ha sempre portato fortuna. E la Nuvola è un messaggio alla collettività torinese: siamo nati e cresciuti in Italia e a Torino e ogni giorno questa responsabilità ci chiama a fare meglio. Noi da qui non ce ne andremo. Restiamo qui per continuare a pensare e sognare".

Il centro polifunzionale pensato da Zucchi, tuttavia, non è solo un esempio ben riuscito di rigenerazione urbana, ma nasce come luogo innovativo, attento alle persone e all'ambiente. "C'è una caratteristica di Nuvola che definisce molto bene il suo rapporto con il mondo ed è il suo approccio sostenibile - ha detto il vicepresidente Marco Lavazza - con questo progetto abbiamo restituito alla città un'area industriale dismessa. La Nuvola Lavazza è stata ammessa alla certificazione Leed e ci è stato certificato il livello platinum, il più alto in assoluto. Possiamo quindi dire che la Nuvola Lavazza è uno degli edifici più ecosostenibili del Pianeta".

La nuova casa Lavazza segna una tappa nella storia di questa azienda che, come hanno ribadito a più riprese i rappresentanti della famiglia, guarda al futuro conservando alcuni valori chiave che arrivano dal passato. "Non sono molte le aziende che da 120 anni conservano lo stesso nome, la stessa proprietà e gli stessi valori. E per noi questa è una forza non una debolezza - ha concluso Marco Lavazza - Abbiamo ricevuto in eredità dalle passate generazioni questi valori e un giorno (rivolgendosi alla quinta generazione della famiglia) toccherà anche a voi farvene carico e portarli avanti con onore".