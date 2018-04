Beni Stabili, ricavi in crescita nel I trimestre

Roma, 12 apr. - Beni Stabili archivia il primo trimestre con ricavi di locazione in crescita a 52 milioni rispetto ai 50,9 milioni dello stesso periodo dell'anno scorso.

La società accelera sui progetti di sviluppo con l'approvazione del progetto The Sign a Milano. Beni Stabili ha siglato l'accordo preliminare di locazione con AON per l`Edificio A e in totale 2,6 milioni di euro per canoni annualizzati. I progetti di sviluppo "committed" sono aumentati a 384 milioni contro i 317 milioni a dicembre 2017.