Salvini legge comunicato centrodestra: noi uniti, no tatticismi

Roma, 12 apr. - Il centrodestra propone di "formare un governo che sulle cose concrete da fare, non certo sui veti, sui tatticismi, sull'arroganza dei singoli, si formi con una maggioranza stabile". Lo ha affermato Matteo Salvini, leader della Lega, leggendo la dichiarazione congiunta della coalizione dopo il colloquio con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per il secondo giro di consultazioni. Prima di prendere la parola, Salvini è stato "introdotto" al podio dal leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, che ha spiegato: "Sarà una lettura attenta alle singole parole, perché ne abbiamo discusso a lungo".

"Il centrodestra - ha detto Salvini, in una replica indiretta al M5S che ha chiesto un 'passo di lato' di Forza Italia - è pronto a farsi carico di questa responsabilità unitariamente, con tutte le forze politiche della coalizione, per formare un governo credibile guidato da una personalità indicata dalla Lega come forza politica più votata".

"Ci attendiamo - ha detto ancora Salvini proseguendo la lettura - che a partire dal M5S venga altrettanto senso di responsabilità nei confronti del Paese. Vogliamo arrivare a una soluzione positiva, senza ritardi e lentezze che gli italiani non possono più permettersi".

"Se prevalesse il gioco di tattiche vorrebbe dire che la richiesta di cambiamento venuta dal voto del 4 marzo sarebbe stata già disattesa", ha concluso.